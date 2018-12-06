В Люксембурге общественный транспорт сделали полностью бесплатным

В Люксембурге власти решили полностью отменить плату за проезд в любом общественном транспорте.

В Люксембурге отменят плату за поездки в автобусах, трамваях и поездах AP

Власти Люксембурга решили полностью отменить плату за проезд в любом общественном транспорте. Такого решения не принимала еще ни одна страна в мире, пишет The Guardian.

Предполагается, что плата за поездки в автобусах, трамваях и поездах отменят со следующего лета. Власти считают, что так они смогут улучшить экологическую обстановку и снизить количество пробок в столице герцогства.

По данным издания, страна сталкивается с проблемой серьезных пробок, в том числе из-за жителей Франции, Германии и Бельгии, которые ежедневно приезжают в герцогство на работу (это около 200 тыс. человек). В самом Люксембурге живут более 600 тыс. человек, из них около 400 тыс. приезжают в столицу на работу. В самой столице живут около 110 тысяч.

В ходе избирательной кампании премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель обещал уделить особое внимание проблемам окружающей среды.

Известно, что летом правительство Люксембурга сделало транспорт бесплатным для детей и подростков до 20 лет. Для других поездка стоит €2 за два часа, которых достаточно, чтобы пересечь всю страну.

Полностью бесплатный общественный транспорт есть во многих странах, но только на уровне городов, а не целого государства.

Ранее стало известно, что в Люксембурге легализуют марихуану.

Также сообщалось, что в Харькове вечером 4 декабря пассажиры толкали трамвай.

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