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В Польше перевернулся автобус, есть погибший

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В результате аварии погиб один человек, еще 19 получили травмы - их доставили в больницу. Состояние пяти оценивают как тяжелое.
Смертельная авария в Польше
Смертельная авария в Польше
Скриншот из видео

На западе Польши поздно вечером в четверг, 6 декабря, перевернулся автобус. В результате погиб один человек. Об этом сообщает местный телеканал Tvn24.

Всего в автобусе был 51 человек, 19 из них получили травмы. Пострадавших доставили в больницу. Состояние пяти оценивают как тяжелое.

Как стало известно, автобус ехал с ярмарки во Вроцлаве. По предварительным данным, автобус не удержался на дороге во время торможения, опрокинулся и упал в кювет.

Местная полиция уже заявила, что водителя проверили на уровень алкоголя в крови и ничего не нашли. Причины ДТП выясняются.

Ранее под Парижем случилась авария с участием школьного автобуса. Пострадали 12 детей.

Также сообщалось, что в польском Кракове в аварии пострадали восемь украинцев.

 

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Теги: Польша, ДТП, авария, автобус, пострадавшие, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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