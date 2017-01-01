В Польше перевернулся автобус, есть погибший

В результате аварии погиб один человек, еще 19 получили травмы - их доставили в больницу. Состояние пяти оценивают как тяжелое.

На западе Польши поздно вечером в четверг, 6 декабря, перевернулся автобус. В результате погиб один человек. Об этом сообщает местный телеканал Tvn24.

Всего в автобусе был 51 человек, 19 из них получили травмы. Пострадавших доставили в больницу. Состояние пяти оценивают как тяжелое.

Как стало известно, автобус ехал с ярмарки во Вроцлаве. По предварительным данным, автобус не удержался на дороге во время торможения, опрокинулся и упал в кювет.

Местная полиция уже заявила, что водителя проверили на уровень алкоголя в крови и ничего не нашли. Причины ДТП выясняются.

Ранее под Парижем случилась авария с участием школьного автобуса. Пострадали 12 детей.

Также сообщалось, что в польском Кракове в аварии пострадали восемь украинцев.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet