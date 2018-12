Дожди затопили Калифорнию

Дожди привели к наводнениям на юге американского штата Калифорния. Об этом в пятницу, 7 декабря, пишет ABC News.

Отмечается, что обязательная эвакуация объявлена для округов Ориндж и Риверсайд.

В других округах для жителей обязательную эвакуацию заменили на рекомендацию покинуть свои дома. Людей призывают быть острожными.

В то же время сообщается, что в Лос-Анджелесе и окрестностях за день выпало 4,8 см дождя. Это в два раза превышает предыдущий рекорд, установленный в 1997 году.

No one was injured when a Southwest Airlines plane skidded off a wet runway as it landed during a downpour at Hollywood Burbank Airport in Southern California, coming to a stop in a graded area designed to slow aircraft that overshoot the runway. https://t.co/CiETs9Z4BY pic.twitter.com/ANTJN3JmnX