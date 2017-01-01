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Трамп назвал Тиллерсона "глупым, как пробка"

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Американский лидер отреагировал на критику со стороны экс-госсекретаря, который указал на его недисциплинированность.
Рекс Тиллерсон и Дональд Трамп
Рекс Тиллерсон и Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что у бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона не было необходимых для этой должности качеств. Таким образом американский лидер отреагировал в Twitter на критику бывшего главы Госдепа.

"Майк Помпео отлично работает, я им очень горжусь. Его предшественник Рекс Тиллерсон не обладал необходимыми умственными способностями. Он был глуп как пробка, и я должен был избавиться от него как можно скорее. Он был чертовски ленив. Теперь игра пошла совершенно по-новому, в Госдепе совсем другой настрой!" - отметил Трамп.


Ранее Тиллерсон в интервью телеканалу CBS рассказал, что Трамп недисциплинирован, доверяет лишь своим инстинктам и не любит читать, в том числе подготовленные для него доклады.

Экс-госсекретарь указал, что у него неоднократно возникали разногласия с главой государства и ему не раз приходилось предостерегать Трампа от решений, которые могли бы стать нарушением закона.

Напомним, Тиллерсон, бывший глава корпорации Exxon Mobil, был назначен госсекретарем США в феврале 2017 года.

В марте 2018 года Трамп уволил его, назначив на это место экс-главу ЦРУ Майка Помпео. Президент США тогда объяснил, что увольнение главы Госдепа вызвано разногласиями между ними, главным из которых является подход к соглашению с Ираном по атому.

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Теги: США, Трамп, Дональд Трамп, Госсекретарь, Рекс Тиллерсон
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Источник: korrespondent.net

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