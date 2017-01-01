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Филиппины отказались покупать российские вертолеты

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Манила предпочла американские вертолеты Black Hawk опасаясь санкций за приобретение Ми-171.
Вертолет Black Hawk
Вертолет Black Hawk
 
Филиппины отказались от покупки российских вертолетов и закупят у американской компании Sikorsky Aircraft Corp 16 тактических многоцелевых вертолетов типа Black Hawk на сумму 240 миллионов долларов. Об этом в пятницу, 7 декабря, сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу Минобороны Филиппин Дельфина Лорензаны.
 
По словам министра, контракт на приобретение 16 американских вертолетов Black Hawk будет подписан в начале следующего года, несмотря на то, что россияне предложили более низкую цену.
 
"Но им очень сложно заплатить из-за санкций США", - подчеркнул Лорензана.

Отмечается, что изначально Филиппины планировали закупить 16 вертолетов Bell 412 у Канады, но сделка сорвалась после после опасений Оттавы, техника может быть использована для борьбы с повстанцами.
 
Позднее рассматривались варианты покупки российских Ми-171, американских Black Hawk, южнокорейских Surion и англо-итальянских Agusta Westland AW139.
 
Ранее Индонезия заявила об угрозе срыва контракта на закупку российских самолетов Су-35 из-за возможных американских санкций.
 
Как сообщал Корреспондент.net, закон О противодействии противникам Америки (CAATSA), в соответствии с которым под санкции могут попасть страны и компании, сотрудничающие с российскими предприятиями и организациями из санкционного списка, был принят в 2017 году.
 
В августе 2018 года Вашингтон расширил санкционный список на основании закона CAATSA, внеся в него 27 физических лиц и шесть юридических лиц из РФ.
 
Кроме того, ограничительные меры были введены против сотрудников Минобороны Китая из-за покупки российских самолетов Су-35 и зенитных ракетных систем С-400.
 
Москва критично отнеслись к новым мерам Вашингтона и предупредила об опасности глобальной стабильности, которую США "бездумно раскачивают".

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Теги: Россия, США, вертолет, Филиппины, санкции, покупка
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Источник: korrespondent.net

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