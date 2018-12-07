Манафорта уличили во лжи следствию

Специальный прокурор США предоставил суду детали нарушения Полом Манафортом сделки со следствием.

Бывший глава предвыборного штаба действующего президента США Дональда Трампа Пол Манафорт лгал ФБР и команде спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом в субботу, 8 декабря, сообщил телеканал CNN.

В документе, который спецпрокурор представил суду, говорится о как минимум пяти эпизодах нарушений сделки со следствием.

В частности, Манафорт лгал о своем взаимодействии с Константином Килимником, которго связывают с российской разведкой, о контактах с сотрудниками администрации Дональда Трампа и полученных платежах.

Отмечается, что теперь обвинение может расторгнуть сделку с Манафортом, в то время как его обязательства и признание вины остаются в силе.

Защита утверждает, что Манафорт соблюдал все условия, но согласилась на вынесение приговора из-за образовавшегося конфликта интересов.

Напомним, по делу Манафорта велись два судебных процесса. Присяжные в Вирджинии признали его виновным в финансовых и налоговых нарушениях по восьми пунктам обвинения.

Другой процесс, касающийся обвинений в отмывании денег, заговоре против США и работе иностранным агентом, должен был начаться в сентябре, но Манафорт пошел на сделку со следствием, признав себя виновным по двум пунктам: сговоре и попытке влиять на свидетелей.

Частью сделки было сотрудничество с офисом Мюллера. Прокуратура взамен пообещала просить суд снять оставшиеся пункты обвинения.

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