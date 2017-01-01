В России умерла известная правозащитница

Главе Московской Хельсинкской группы Людмиле Алексеевой был 91 год, она умерла в московской больнице №15.

Старейшая российская правозащитница, член совета при президенте России по правам человека Людмила Алексеева скончалась в возрасте 91 года, сообщила пресс-служба СПЧ.

"Сегодня в Москве на 92-м году жизни скончалась старейшая российская правозащитница Людмила Михайловна Алексеева, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, глава Московской хельсинкской группы", - говорится в сообщении.

"Сказать, что нам будет ее не хватать, - это ничего не сказать. Это страшная потеря для всего правозащитного движения России", - сказал глава СПЧ Михаил Федотов, чьи слова приводятся в сообщении.

Людмила Алексеева скончалась в городской клинической больнице №15 в 19:30. Как сообщили в СПЧ, Алексеева умерла в "палате, которую очень любила".

"Она говорила, что там работают святые люди, и они отвечали ей взаимностью. Она не первый раз попадала в эту больницу, врачи не раз спасали Людмилу Михайловну в самых тяжелых ситуациях, но бывают такие ситуации, когда врачи бессильны". - заявили в совете.

Московская Хельсинкская группа, созданная в 1976 году, - старейшая в России организация по защите прав человека. Людмила Михайловна Алексеева, одна из основателей МХГ, с 1996-го была ее председателем. В 2000-е годы входила в Комиссию по правам человека при президенте (впоследствии эта структура была преобразована в Совет по правам человека), в декабре 2018-го вошла в новый состав СПЧ.

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