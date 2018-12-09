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Лапы прочь от Украины. В Польше прервали концерт ансамбля Александрова

Комментариев: 1
Весь протест занял меньше минуты. После этого охрана мероприятия вывела активистов за кулисы.

В пятницу, 7 декабря, в польском Быдгоще двое местных активистов прервали концерт российского ансамбля песни и танца российской армии имени Александрова, пишет сайт OKO.press 8 декабря.

Как сообщается, после песни Священная война и танца с саблями Рафал Сушек и Михал Войцчук выбежали на сцену и выкрикивали "Лапы прочь от Украины".

Через некоторое время активистов со сцены увела охрана.

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Теги: концерт, Польша, видео, активисты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Предаторр    09.12.2018, 00:55
Оценка:  0
Предаторр
А что,у полу-пана Пuдорошенко хватило денег только двоих поляков"зарядить патриотизмом и любовью к Украине"?Всегда знал что этот непросыхающий потс скуп до мозга костей.Тем хуже для него.И он это знает.
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