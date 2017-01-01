Российская спортсменка погибла от удара током в ванной
В Иркутской области от удара током в ванной скончалась чемпионка России по панкратиону Ирина Рыбникова. Об этом в воскресенье, 9 декабря, сообщила Комсомольская правда.
Отмечается, что принимая ванну, девушка уронила в воду находившийся на зарядке телефон и погибла от удара током.
Как пишет газета, Рыбникова проживала в благополучной семье. Весной этого года она одержала победу на первенстве России по панкратиону. По итогам турнира ее включили в состав сборной страны.
Девушка активно готовилась к соревнованиям и проводила много времени на тренировках.
Родственники спортсменки рассказали, что предварительная версия гибели – удар током. На данный момент официального подтверждения причин смерти нет.
Панкратион - возрожденное древнегреческое олимпийское единоборство. Во время поединка можно использовать удары руками и ногами, а также борцовские приемы.
Двукратная чемпионка Европы по плаванию умерла в возрасте 33 лет
Ранее сообщалось, что в Малайзии умер подросток, который заснул в наушниках, подключенных к заряжавшемуся смартфону. Во сне он получил сильный удар током.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet