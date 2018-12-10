Список шести. Россияне, которых накажет Британия

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй утвердила "черный список" из шести российских бизнесменов, пишут местные СМИ.

Отношения Великобритании и России испортились еще после покушения на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

Лондон обвинил в покушении Россию и даже назвал исполнителей. Москва, в свою очередь, любое участие в инциденте продолжает отрицать.

Все это время Британия грозит России жесткими санкциями, часть из них уже работают, но самые грозные только ожидают введения.

Британские журналисты узнали, о чем может идти речь.

Удар по олигархам

Газета The Telegraph сообщила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй утвердила список из шести российских бизнесменов, чьи права в этой стране, по данным издания, планируется значительно ограничить.

Это владелец футбольного клуба Челси Роман Абрамович, бывший президент Русала Олег Дерипаска, основатель группы компаний USM Holdings Алишер Усманов, братья Аркадий и Борис Ротенберги и глава Роснефти Игорь Сечин. Трое последних уже находятся под санкциями США и Европейского союза.

“Все эти бизнесмены имеют крайне близкие деловые отношения с президентом России Владимиром Путиным, — заявил источник издания. — Мы уверены, что они выполняли поручения Кремля по самому широкому спектру, в том числе использовали свои финансовые возможности в интересах государств”.

Британские власти намерены отозвать у этих бизнесменов визы, проверить происхождение их зарегистрированных в стране активов и законность приобретения недвижимости. Правительство также обратится к союзникам из США и стран Евросоюза — чтобы те приняли аналогичные меры. “Цель этих мер — ограничить их способность передвигаться и свободно действовать в Великобритании, Европе и в других местах”, — заявил источник The Telegraph в службах безопасности страны.

Бизнесмены протестуют

Представители бизнесменов и близкие к ним источники отвергли утверждения об их причастности к политике. Так, источник The Telegraph в футбольном клубе Челси заявил, что Роман Абрамович не входит в ближний круг Владимира Путина, а представитель Алишера Усманова сказал, что бизнесмен не занимается активной поддержкой политиков.

На каких конкретно основаниях спецслужбы сделали выводы о сотрудничестве олигархов с Кремлем, в публикации не уточняется. The Daily Telegraph пишет, что Абрамович якобы “самый важный финансовый спонсор Владимира Путина”, о Дерипаске говорится, что у него “тесные отношения” с российской разведкой.

The Daily Telegraph называет Сечина “самым могущественным олигархом России”, а Аркадия Ротенберга упоминает, как бывшего партнера Путина по дзюдо, характеристика Усманова не приводится.

При этом собеседник издания заявил, что новые меры должны ограничить им свободу маневра и способность свободно путешествовать и работать в Великобритании, Европе и других странах. “Воздействие на этих людей будет важной частью ответа правительства Великобритании на нападение в Солсбери”, — заключил источник.

Из всех российских олигархов, о которых пишет пресса, больше всего с Британией связан Роман Абрамович. Ему уже усложнили жизнь, отменив вид на жительство в Британии, после чего бизнесмену пришлось получить израильское гражданство.

Свой наиболее публичный актив – футбольный клуб Челси, Абрамович, по слухам, продает.

Алишер усманов также кропотливо выстраивал карьеру в Британии, и тоже владел акциями футбольного клуба – лондонского Арсенала.

Есть ли крупная собственность у Сечина и Ротенбергов на территории Соединенного Королевства – неизвестно.

Проблемы для более широкого круга

5 декабря, Лондон объявил об окончательной приостановке программы выдачи "золотых" виз типа Tier 1, которые были рассчитаны на инвесторов, готовых вложить в британскую экономику не менее 2,5 миллионов долларов. Такие визы были особенно популярны у россиян и китайцев, их давали на три года и четыре месяца с возможностью продлить еще на два года. После этого срока обладатель такой визы мог претендовать на постоянный вид на жительство.

Это бьет по российским политикам. Например, есть недвижимость в Британии у бывшего первого вице-премьера, а ныне руководителя Внешэкономбанка (ВЭБ) Игоря Шувалова.

В 2017 году было выдано около 1000 таких виз. Однако в связи с обеспокоенностью, что эта схема используется для отмывания денег, подобную практику прекратят.

"В 2019 году будут введены более жесткие правила, включая обстоятельный аудит всех финансовых и деловых интересов, который будут осуществлять "должным образом регулируемые британские аудиторские компании", не причастные к соответствующим инвестициям или выдаче виз", - пишет Financial Times.

Приостановку приветствовала организация Transparency International, но она указала на необходимость предпринимать "срочные меры" против тех лиц, которые, как будет установлено в ходе расследования, инвестировали в Соединенное Королевство подозрительные средства.

По данным организации, еще 3 года назад было выявлено более 3 тысячи человек и членов их семей, которые получили британские "золотые" визы, т.к. проверка происхождения денег, инвестированных ими с целью получения визы, "была незначительной или не проводилась вовсе", пишет Financial Times.

"Сферу недвижимости и другие элитные сектора все чаще обвиняют в том, что через них грязные деньги вливаются в Соединенное Королевство, однако это поразительно, что сама схема получения британской визы может быть использована для отмывания грязных денег в Соединенном Королевстве", - заявил Дункан Хеймс, директор по политике в британского отделения Transparency International.