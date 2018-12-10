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Мэй отложит ключевое голосование по сделке Brexit - СМИ

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Глава правительства Великобритании перенесет решающее голосование в британском парламенте по проекту соглашения по Brexit.
Мэй инициирует перенос голосования по одобрению сделки Brexit
Мэй инициирует перенос голосования по одобрению сделки Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перенесет решающее голосование в британском парламенте по проекту соглашения о будущих отношениях королевства с ЕС из-за высокой вероятность отклонения документа. Об этом со ссылкой на собственные источники в правительстве сообщает в понедельник, 10 декабря, Bloomberg.

Ожидалось, что Палата общин проведет голосование по одобрению сделки Brexit во вторник вечером, но теперь собеседники говорят, что его перенесут на новый срок.

Ранее Суд ЕС постановил, что Великобритания может отменить Brexit в одностороннем порядке, отозвав применение статьи 50 Договора о ЕС.

Также сообщалось, что члены правительства Британии предупредили премьер-министра Терезу Мэй о том, что ей придется уйти в отставку, если парламент страны не одобрит существующий проект соглашения с ЕС, а новый согласовать не удастся.

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Теги: ЕС, Британия, голосование, парламент, Великобритания, сделка, выход Великобритании из ЕС, Brexit, Тереза Мэй
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Источник: korrespondent.net

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