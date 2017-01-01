Мощная снежная буря обрушилась на США, есть погибшие

От мощного снегопада, обрушившегося на американский штат Северная Каролина, погибли, по меньшей мере, три человека.

В США мощный снегопад, обрушившийся на штат Северная Каролина в выходные, стал причиной смерти не менее трех человек. Об этом во вторник, 11 декабря, сообщает телекомпания NBC.

Как отметила Национальная метеорологическая служба США, в нескольких районах Северной Каролины высота снежного покрова превысила 60 см. На многих дорогах штата парализовано движение автотранспорта. Поступила информация о более чем 500 ДТП.

Губернатор Северной Каролины Рой Купер рекомендовал жителям по возможности воздерживаться от поездок на личном транспорте.

Указано, что без электричества остаются как минимум 265 тысяч потребителей в Северной Каролине и пограничных с ней штатах. Кроме того, отменены более две тысячи авиарейсов.

Ранее на юго-востоке США из-за мощного зимнего шторма более 380 тысяч домов остались без электроснабжения, также были отменены около тысячи авиарейсов.

Также сообщалось, что в связи с прогнозируемым ухудшением погоды в Украине в ближайшие три дня Укравтодор объявил о второй - "желтом" - уровне угрозы на дорогах в центральных и северных областях.

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