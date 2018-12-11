В московском метро произошла масштабная давка, есть пострадавшие

На двух ветках метро в Москве в час пик произошли сбои, в результате чего в подземках возникли массовые давки.

В московском метро из-за поломки поездов во вторник, 11 декабря, произошла давка. Проблемы возникли на зеленой и фиолетовой ветке. Об этом пишет Интерфакс.

Отмечается, что на Замоскворецкой линии поезд застрял между станциями, из-за чего на пяти остановках этой ветки отсутствовало движение метрополитена. Кроме этого, из-за поломки поезда были сбои и в движении на фиолетовой ветке метро.

Как сообщает Telegram-канал Mash, обе линии стоят из-за поломки поездов. Первая - с 7:30, вторая - с 8:50. Одной из пассажирок в давке стало плохо и она потеряла сознание. В целом очереди на вход в метро тянулись от входов в подземные переходы.

@sosmosmetro @MetroOperativno ТКЛ на юге сегодня с утра особенно хороша: забитые поезда с самых Котельников, интервалы по 2,5 мин и долгие остановки в туннелях. Мо-лод-цы! — AV1 (@AV01234) 11 декабря 2018 г.

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