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В московском метро произошла масштабная давка, есть пострадавшие

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На двух ветках метро в Москве в час пик произошли сбои, в результате чего в подземках возникли массовые давки.
В московском метро давка
В московском метро давка
instagram.com/diana_vishenka/

В московском метро из-за поломки поездов во вторник, 11 декабря, произошла давка. Проблемы возникли на зеленой и фиолетовой ветке. Об этом пишет Интерфакс.

Отмечается, что на Замоскворецкой линии поезд застрял между станциями, из-за чего на пяти остановках этой ветки отсутствовало движение метрополитена. Кроме этого, из-за поломки поезда были сбои и в движении на фиолетовой ветке метро.

Как сообщает Telegram-канал Mash, обе линии стоят из-за поломки поездов. Первая - с 7:30, вторая - с 8:50. Одной из пассажирок в давке стало плохо и она потеряла сознание. В целом очереди на вход в метро тянулись от входов в подземные переходы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вот это утро, сегодня метро встало, стала очевидцем остановки работы метро в Москве, (лично фото делала), еле до учёбы добралась, что случилось в метро не известно, но говорят причиной сбоя движения на Замоскворецкой линии метро стала неисправность состава, который застрял в тоннеле на перегоне между станциями "Автозаводская" и "Технопарк", сообщает "Интерфакс". Движение отсутствовало на пяти станциях: на участке от "Орехово" до "Автозаводской". Но говорят что ещё около трёх веток встало. Сбой произошел в 09:00, люди стояли больше часа на ногах и ждали новостей, вот это утречко, но все хорошо, дружно доехали))))) #утро #утровметро #чп #наработу #москва #всехорошо #движение #новости #метро #толпа #яблокунегдеупасть #замоскворецкаялиния

Публикация от Диана Вишнякова (@diana_vishenka)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пересаживайтесь на общественный транспорт! Даёшь ещё более плотную застройку! В час пик на Коломенской встали поезда в сторону центра. На входе в метро информации ноль, работники метро отправляют жать какую-то непонятную кнопку и ничего не знают о ситуации. Если в объезд через Каховку - надо постараться не упасть на пути и выжить в толпе в переходе. @mosmetro есть комментарии? #метро #мосметро #ситуация

Публикация от Анна Рыжая (@annarouxe)

Ранее в метро Рима на одной из центральных станций вышел из строя эскалатор с футбольными фанатами.

В Киеве на станции метро умерла 9-летняя девочка

 

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Теги: Россия, Москва, Метрополитен, метро, фото
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Источник: korrespondent.net

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