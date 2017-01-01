В Германии мигранты забросали камнями полицейских
В немецком городе Бамберг произошли столкновения между правоохранителями и жителями местного центра для мигрантов. Об этом сообщает Die Welt во вторник, 11 декабря.
Беспорядки в центре для мигрантов начались около часа ночи. Утверждается, что мигранты нарушали общественный порядок и напали на охрану центра.
Ближе к утру персонал центра вызвал полицию – прибыли до 100 правоохранителей. Жители центра начали забрасывать силовиков камнями.
Когда в одном из помещений центра начался пожар, его жители были вынуждены выйти наружу. Правоохранители задержали девять граждан Эритреи.
Спасатели быстро потушили пожар, а медики оказали помощь пострадавшим. Всего из оказалось 11 человек, включая одного полицейского.
Зданию центра для мигрантов нанесен ущерб на сумму около 100 тысяч гривен.
Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2018 года в Германии значительно сократилось число нападений на беженцев и на временные общежития, в которых они размещены.
Также сообщалось, что за девять месяцев 2018 года в Германию прибыли порядка 100 тысяч беженцев. Это в два раза меньше прошлогодних показателей.
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