В Германии мигранты забросали камнями полицейских

В результате беспорядков в центре для мигрантов в Бамберге пострадали 11 человек, включая одного полицейского.

В немецком городе Бамберг произошли столкновения между правоохранителями и жителями местного центра для мигрантов. Об этом сообщает Die Welt во вторник, 11 декабря.

Беспорядки в центре для мигрантов начались около часа ночи. Утверждается, что мигранты нарушали общественный порядок и напали на охрану центра.

Ближе к утру персонал центра вызвал полицию – прибыли до 100 правоохранителей. Жители центра начали забрасывать силовиков камнями.

Когда в одном из помещений центра начался пожар, его жители были вынуждены выйти наружу. Правоохранители задержали девять граждан Эритреи.

Спасатели быстро потушили пожар, а медики оказали помощь пострадавшим. Всего из оказалось 11 человек, включая одного полицейского.

Зданию центра для мигрантов нанесен ущерб на сумму около 100 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2018 года в Германии значительно сократилось число нападений на беженцев и на временные общежития, в которых они размещены.

Также сообщалось, что за девять месяцев 2018 года в Германию прибыли порядка 100 тысяч беженцев. Это в два раза меньше прошлогодних показателей.

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