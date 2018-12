Мэй застряла в автомобиле перед встречей с Меркель

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прибыла в Берлин обсудить соглашение о Brexit, но ее визит начался с курьеза. Соответствующее видео во вторник, 11 декабря, публикует Sky News.

Так, автомобиль с Терезой Мэй прибыл к офису канцлера Германии Ангелы Меркель, но британский премьер не смогла сразу выйти, потому что пассажирские двери оказались заблокированы.

Охранники около 15 секунд не могли понять, в чем причина, после чего дверь все же разблокировали. Все это время Меркель наблюдала за их действиями.

Theresa May gets locked inside her car as she attempts to meet German Chancellor Angela Merkel



