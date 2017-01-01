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Мэй застряла в автомобиле перед встречей с Меркель

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Британский премьер не смогла сразу выйти из машины, потому что пассажирские двери оказались заблокированы.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прибыла в Берлин обсудить соглашение о Brexit, но ее визит начался с курьеза. Соответствующее видео во вторник, 11 декабря, публикует Sky News.

Так, автомобиль с Терезой Мэй прибыл к офису канцлера Германии Ангелы Меркель, но британский премьер не смогла сразу выйти, потому что пассажирские двери оказались заблокированы.

Охранники около 15 секунд не могли понять, в чем причина, после чего дверь все же разблокировали. Все это время Меркель наблюдала за их действиями.

 

Как сообщалось, соглашение о Brexit будет рассмотрено в Палате общин британского парламента до 21 января 2019 года. 

Мэй предупредила о последствиях провала сделки по Brexit

 

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Теги: Британия, Евросоюз, Германия, видео, Берлин, Меркель, автомобиль, Brexit, Тереза Мэй
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Источник: korrespondent.net

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