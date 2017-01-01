Мэй заявила о намерении бороться за свою должность

Тереза Мэй предупредила, что в случае ее отставки новый лидер отменит или отложит процедуру Brexit, что не отвечает интересам британского народа.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отреагировала на запуск процедуры голосования по вотуму недоверия в ее отношении. Трансляцию обращения премьера в среду, 12 декабря, вел телеканал Sky News.

В частности, в обращении Мэй заявила, что будет бороться за свое место в партии и на должности. Она подчеркнула, что в ходе всей своей карьеры была верной традициям консерваторов.

По словам британского премьера, в случае ее отставки новый лидер отменит или отложит процедуру Brexit, что не отвечает интересам британского народа.

Мэй также отменила запланированную поездку в Ирландию, чтобы остаться в Лондоне на время голосования.

"Я готова завершить дело", - заявила глава правительства, имея в виду выход Британии из Евросоюза (Brexit).

При этом после своего заявления она не стала отвечать на вопросы журналистов.

Ранее в Британии запустили процедуру голосования по вотуму недоверия Мэй.

Напомним, накануне Мэй отложила голосование парламента по Brexit. Выступая перед депутатами, она признала, что запланированная изначально на 11 декабря процедура не состоится из-за того, что у кабинета министров в этот момент нет шансов добиться утверждения этой сделки законодателями.

В связи с этим парламент Британии объявил о проведении срочных дебатов.

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