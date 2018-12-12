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Европарламент выступил против Северного потока-2

Комментариев: 15
В принятой резолюции утверждается, что Северный поток-2 – "это политический проект, представляющий угрозу европейской энергетической безопасности".
Против Северного потока-2 проголосовали 433 европарламентария
Против Северного потока-2 проголосовали 433 европарламентария
Сайт Европарламента

Европарламент выступил за прекращение реализации проекта газопровода Северный поток-2. Об этом говорится в принятой в среду, 12 декабря, резолюции по докладу О реализации Договора об ассоциации ЕС – Украина.

Отмечается, что 433 европарламентария проголосовали "за", 105 – "против", воздержались 30 депутатов.

В документе указано, что Европарламент считает "ключевой ту роль, которую Украина играет в сфере европейской сети энергетического обеспечения".

"Члены Европарламента осуждают строительство газопровода Nord Stream 2, который идет в обход Украины, поскольку это политический проект, представляющий угрозу европейской энергетической безопасности. Поэтому они призывают к его отмене", – говорится в тексте принятой резолюции.

Накануне стало известно, что Конгресс США выступил за санкции против Северного потока-2 и призвал ЕС отказаться от этого проекта. Конгрессмены также призывали президента США Дональда Трампа использовать все имеющиеся инструменты, чтобы поддержать энергетическую безопасность Европы.

В свою очередь в Кремле считают, что резолюция Конгресса США по Северному потоку-2 – это попытка помешать реализации проекта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал этот газопровод сугубо коммерческим и экономическим проектом.

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Теги: Россия, Украина, Европа, газ, Северный поток, Европарламент, газопровод
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Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (15)
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BaltijasCels    12.12.2018, 23:02
Оценка:  0
BaltijasCels
Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик заявил, что если радикалы пойдут захватывать Лавру, то он станет на сторону монахов. Об этом он заявил, отвечая на вопрос ведущих телеканала 112 Украина о его действиях в случае захвата радикалами Лавры.
Мапасяня    12.12.2018, 22:35
Оценка:  +2
Мапасяня
вынужден согласится с оппонентами. Российский газ или уголь, это такой же российский товар, как и все остальные, которые находятся под запретом. Более того, россия манипулирует этим вопросом и фактически навязывает нам свой товар. Нам нужно покупать американский сжиженный газ, это единственно верно
Мапасяня    12.12.2018, 22:37
Оценка:  +2
Мапасяня
я решительно отказываюсь оплачивать издержки ублюдочного путинского "газмяса", понимая, что на эти деньги оно устраивает нам все эти проблемы. Я лучше буду платить американцам.
WTF2wtf    12.12.2018, 22:07
Оценка:  +6
WTF2wtf
К чему плодить очередные "осуждающие" резолюции?
Это ниочем.
Просто запрещайте и все. Хватит очковать, пора принимать решения.
Простакк    12.12.2018, 21:54
Оценка:  -8
Простакк
Россия должна немедленно заявить что в случае остановки строительства СП-2,она будет вынуждена прекратить поставки газа через территорию Украины,т.к.это не будет являться приоритетным решением,во избежании деэскалации отношений двух стран.
Rodrigos    12.12.2018, 22:30
Оценка:  +3
Rodrigos
Харашо дарагой )
Колишній-східняк    12.12.2018, 21:41
Оценка:  +4
Колишній-східняк
Ще з самого початку нашої незалежності питання ціни на газ піднімалося російською владою кожного разу, коли Кравчук їхав кудись з закордонним державним візитом. І завжди ми щось винні були їм за газ. А бо ми його у них "тирили". Зараз ми купуємо його в Європі і не було ще жодних нарікань.
Простакк    12.12.2018, 21:26
Оценка:  -7
Простакк
На это в России должны заявить что в случае замораживания СП-2,транзит газа через нашу охреНэньку они будут считать экономически нерентабельным для себя решением.
Letohradek    12.12.2018, 21:38
Оценка:  +3
Letohradek
Довыё....сь ватные скоты ...
Простакк    12.12.2018, 21:41
Оценка:  -6
Простакк
Старушка Виолетта,а почему так расстроилась?Ведь Россия агрессор и оккупант,нам про это ежедневно кукарекють ПuдорошенСМИ.Так зачем нам,свободным и единым,гнать газ агрессора и оккупанта через свою территорию,способствуя его обогащению?
Колишній-східняк    12.12.2018, 21:44
Оценка:  +4
Колишній-східняк
Если вы перестанете продавать газ в Европу, вы очень скоро станете ходить в лаптях.
Простакк    12.12.2018, 21:48
Оценка:  -7
Простакк
Мы и так,благодаря нашему лидеру Пuдорошенко,вот уже пятый год ходим в лаптях.А газ в Европу мы не продаём,мы покупаем российский газ у Европы по более высокой цене,считая это"энергетической независимостью".))))))))
Колишній-східняк    12.12.2018, 21:51
Оценка:  +6
Колишній-східняк
Зато никто не перекрывает по своей прихоти в самые лютые крещенские морозы.
Простакк    12.12.2018, 21:59
Оценка:  -4
Простакк
Дело в том что наш,украинский газ украинской добычи,себестоимость которого незначительна,нам продают по цене дорогущего российского газа из Европы.Об этом говорит Юлия Тимошенко в роликах по телеканалу ICTV.
Колишній-східняк    12.12.2018, 22:59
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Как только в стране станет несколько цен на газ, найдутся умельцы, которые тут же начнут на этом играть и денежки потекут рекой на всякие левые счета. Мы же это уже проходили...
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