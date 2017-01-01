Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Мадуро обвинил советника Трампа в подготовке его убийства

Комментариев: 0
Венесуэльский лидер назвал Джона Болтона главным разработчиком плана, нацеленного против страны.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
 
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в среду, 12 декабря, что США готовили план по его убийству. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на латиноамериканские СМИ.

Как утверждает Мадуро, работой над планом покушения руководил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Речь идет о плане по моему устранению. Он (Болтон - ред.) - главный разработчик плана, нацеленного против Венесуэлы", - подчеркнул глава государства, выступая в эфире венесуэльского телевидения.

По его словам, план предусматривал, что группа из более 700 наемников из Венесуэлы и Колумбии проведет нападение на границе.

Напомним, 9 декабря Мадуро заявил, что США готовят государственный переворот в Венесуэле и пообещал в скором времени озвучить подробности.

Напомним, в августе этого года произошла попытка покушения на президента Венесуэлы во время военного парада в Каракасе. После инцидента, Мадуро заявил, что некоторые их организаторов инцидента проживают в Соединенных Штатах.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Венесуэла, переворот, советник, советник президента, Мадуро, Госпереворот
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь