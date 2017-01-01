Мадуро обвинил советника Трампа в подготовке его убийства
Как утверждает Мадуро, работой над планом покушения руководил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
"Речь идет о плане по моему устранению. Он (Болтон - ред.) - главный разработчик плана, нацеленного против Венесуэлы", - подчеркнул глава государства, выступая в эфире венесуэльского телевидения.
По его словам, план предусматривал, что группа из более 700 наемников из Венесуэлы и Колумбии проведет нападение на границе.
Напомним, 9 декабря Мадуро заявил, что США готовят государственный переворот в Венесуэле и пообещал в скором времени озвучить подробности.
Напомним, в августе этого года произошла попытка покушения на президента Венесуэлы во время военного парада в Каракасе. После инцидента, Мадуро заявил, что некоторые их организаторов инцидента проживают в Соединенных Штатах.
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