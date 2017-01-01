Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп передаривает сыну подарки от других людей

Комментариев: 0
Сын президент США рассказал, что получал от отца подарки, которые были подписаны на имя Трампа-старшего.

Президент США Дональд Трамп часто передаривает подарки, которые получает на Рождество. Об этом в четверг, 13 декабря, сообщает MediaIte.

Как рассказал Дональд Трамп-младший, он неоднократно получал от отца подарки, которые были подписаны на имя Трампа-старшего.

Более того, на одно Рождество Трамп подарил сыну подарок, который тот подарил самому Трампу в прошлом году.

Ранее Мелания Трамп показала, как украсила Белый дом к Рождеству.

Также сообщалось, что Дональд Трамп по американской традиции помиловал двух индеек перед Днем благодарения.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Рождество, подарки, Сын, Трамп, Дональд Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь