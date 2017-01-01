Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Болтон исключил cкорую встречу Трампа и Путина

Комментариев: 0
Президент США встретится с российским коллегой только после того, как будет решена ситуация с украинскими моряками.
Дональд Трамп и Владимир Путин на саммите в Хельсинки в июле 2018 года
Дональд Трамп и Владимир Путин на саммите в Хельсинки в июле 2018 года
 
Встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным не состоится до тех пор, пока задержанные в Керченском проливе украинские моряки не будут освобождены. Об этом в четверг, 13 декабря, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон, пишет The Hill.
 
"Я не вижу в обозримом будущем обстоятельств, при которых такая встреча могла бы состояться, пока корабли и их экипажи не будут освобождены", - подчеркнул Болтон.
 
Напомним, встреча Трампа и Путина должна была состояться 29 ноября на полях саммита G20 в Аргентине, однако из-за конфликта в Керченском проливе американский лидер отменил ее.
 
В Госдепартаменте США указали, что подобным решением Вашингтон отправляет России четкий сигнал о недопустимости подобных действий.
 
Как сообщал Корреспондент.net, 25 ноября спецназ РФ захватил три корабля ВМС Украины у Керченского моста. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, шесть их них получили ранения.

В России обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ", назвав действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". 

Киев и Москва обменялись нотами протеста. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: конфликт, Россия, Украина, США, Путин, встреча, Трамп, Болтон, Дональд Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь