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Парламент Ирландии легализовал аборты

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Премьер Ирландии Лео Варадкар назвал легализацию абортов "историческим моментом для ирландских женщин".
Сторонники абортов во время референдума в Ирландии
Сторонники абортов во время референдума в Ирландии
dpa

Парламент Ирландии проголосовал за легализацию абортов. Легализация вступит в силу после подписания закона президентом страны Майклом Хиггинсом. Теперь в Ирландии будут разрешены аборты в срок до 12 недель беременности и позднее в случае угрозы жизни матери или тяжелой патологии плода.

Премьер Ирландии Лео Варадкар назвал легализацию абортов "историческим моментом для ирландских женщин". На соответствующем референдуме в мае 66 процентов ирландцев высказались за аборты.

До этого аборты в Ирландии, где, как отмечает AFP, католическая церковь имеет значительное влияние, были запрещены даже в случае изнасилования, инцеста или смертельной патологии плода. Максимальное наказание за аборт составляло до 14 лет тюрьмы. Отмечается, что с 1980 года до 170 тысяч ирландских женщин сделали аборты в Великобритании.

Ранее в Ирландии проголосовали за легализацию абортов. А в Норвегии протестовали против ограничения на аборты.

Источник: Русская служба DW

 

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Теги: аборт, закон, Ирландия, парламент, аборты
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Источник: korrespondent.net

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