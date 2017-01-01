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В Мексике лайнер получил повреждение, столкнувшись с дроном

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В Мексике начали расследование возможного столкновения пассажирского Boeing с беспилотником во время полета.
Последствия возможного столкновения лайнера с беспилотником
Последствия возможного столкновения лайнера с беспилотником
twitter.com/Milenio

Компания Aeromexico начала расследование после того, как пассажирский самолет Boeing 737-800 получил повреждение носовой части фюзеляжа во время полета. Об этом сообщает Bloomberg.

Указано, что лайнер мог столкнуться с беспилотником. По данным агентства, самолет выполнял рейс из города Гвадалахара в Тихуану.

Как отмечается, незадолго до посадки пилоты услышали "достаточно громкий взрыв" и попросили диспетчеров проверить, что произошло. После посадки выяснилось, что у самолета повреждена носовая часть фюзеляжа, при этом никто из пассажиров не пострадал.

 

 

Ранее на борту авиалайнера A-320neo, принадлежащего компании IndiGo, произошло задымление, вызвавшее панику среди пассажиров. В итоге воздушное судно совершило экстренную посадку, а пассажиры были эвакуированы.

Также сообщалось, что в самолете болгарского министра во время полета лопнуло окно.

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Теги: самолет, авиаперелет, Мексика, фото, лайнер, БПЛА, беспилотник, авиаперевозки, самолеты, дрон
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Источник: korrespondent.net

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