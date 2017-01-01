В США подросток застрелился во время перестрелки с полицией
В американском штате Индиана вооруженный подросток, который предпринял попытку пробраться в школу, застрелился после перестрелки с полицейскими. Об этом пишет агентство Reuters.
Правоохранители оперативно отреагировали на телефонный звонок о том, что в сторону школы им. Дэвида Денниса в городе Ричмонд направляется опасный подросток - вероятный стрелок с агрессивными намерениями.
"Они столкнулись с подозреваемым около школы. Произошла перестрелка, после чего подросток забежал в здание и позднее решил совершить самоубийство", - рассказали в полиции штата.
Никто из учащихся и персонала школы не пострадал.
Отметим, в результате стрельбы в День благодарения в другом городе штата Индиана погибли три человека.
Ранее в результате стрельбы в больнице Чикаго погибли четыре человека.
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