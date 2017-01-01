Сербия пригрозила ввести войска в Косово

В ответ на решение Косово создать армию, Белград может направить туда свои вооруженные силы или объявить его оккупированной территорией.

Власти Сербии попросят созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с шагами Косово по преобразованию сил безопасности в армию. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на сербский МИД в пятницу, 14 декабря.

Так, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич назвал этот шаг Приштины "самой прямой угрозой миру и стабильности в регионе". Дачич отметил, что его страна намерена добиться проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН из-за решения Косова создать регулярную армию.

В свою очередь советник президента Сербии Никола Селакович заявил, что в ответ на решение Косово создать армию Белград "может направить сербские вооруженные силы или объявить Косово оккупированной территорией".

Ранее стало известно, что парламент Косово проголосовал во втором чтении за законопроект о создании армии Косово. Предусмотрено вдвое увеличить численность служащих и постепенно превратить силы безопасности в полноценную профессиональную армию численностью 5 тысяч человек.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже выразил сожаление продолжением косовскими властями шагов к созданию национальной армии.

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