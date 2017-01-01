Названо самое счастливое место на планете

Больше всего счастливых смайликов в 2018 году пользователи Instagram ставили под фотографиями из Диснейленда в Токио.



Сотрудники Instagram проанализировали поставленные пользователями смайлики, геолокации и хештеги и опубликовали итоги 2018 года, сообщается на официальном сайте социальной сети.



Самой счастливой геолокацией Instagram признал Диснейленд в Токио. Больше всего счастливых смайликов в 2018 году пользователи ставили именно под фотографиями из японского Диснейленда.



Также эксперты назвали самый популярный фильтр для лица: им стал фильтр с сердечками на глазах.



Самыми часто используемыми хештегами в 2018 году были #metoo, #timesup и #marchforourlives.



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