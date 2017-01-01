Трамп назначил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома
Исполняющим обязанности главы аппарата Белого дома назначен Мик Малвейни, сообщил лидер США Дональд Трамп.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что исполняющим обязанности главы аппарата Белого дома станет Мик Малвейни, который сейчас занимает должность директора административно-бюджетного управления Белого дома. Об этом американский лидер написал в Twitter.
"Я рад объявить, что Мик Малвейни будет назначен исполняющим обязанности главы аппарата Белого дома вместо генерала Джона Келли, который отлично служил нашей стране. Мик проделал выдающуюся работу в администрации", – заявил Трамп.
Американский президент назвал Келли большим патриотом и отметил, что хочет лично поблагодарить его за службу.
Глава аппарата осуществляет координацию работы чиновников Белого дома с министерствами и ведомствами. Он занимается также подбором сотрудников, документооборотом и отвечает за рабочее расписание президента.
Напомним, 8 декабря Трамп сообщил, что действующий глава аппарата Белого дома Джон Келли покинет свой пост до конца года. В качестве кандидата на должность главы аппарата Белого дома Трамп рассматривал своего зятя Джареда Кушнера.
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