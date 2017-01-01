США пообещали выдать Турции Гюлена

Гюлена подозревают в организации переворота в Турции.

Президент США Дональд Трамп сообщил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, что Вашингтон прорабатывает вопрос возможной экстрадиции проповедника Фетхуллаха Гюлена. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на полях проходящего в Дохе XVIII Международного форума в воскресенье, 16 декабря.

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“Президент США Трамп сказал президенту Эрдогану о проведении работ по экстрадиции главаря ФЕТО Гюлена“, — приводят его слова СМИ.

В 2016 году в Турции была предпринята попытка государственного переворота, тогда погибли 208 мирных граждан и 100 путчистов, около 1,5 тыс. человек получили ранения. Анкара полагает, что мятежники вдохновлялись деятельностью проповедника Гюлена и его организации ФЕТО.

Сам общественный и политический деятель отрицает вину и скрывается от преследования в США. По обвинениям в попытке свержения власти находятся под арестом около 50 тыс. человек.