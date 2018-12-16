В Германии на дорогу вылилось 15 тысяч литров молока
Неизвестные злоумышленники открутили дренажные краны в припаркованном в городе Рютен молоковозе.
15 тысяч литров молока вылились на дорогу и замерзли в западногерманском регионе Вестфалия, сообщает агентство DPA.
В субботу вечером неизвестные злоумышленники открутили дренажные краны в припаркованном в городе Рютен молоковозе.
Водитель в это время был занят с местными фермерами, у которых собирал молоко.
Когда водитель вернулся, то увидел, что молоко растеклось по дороге и замерзло, поскольку температура воздуха составляла минус четыре градуса.
На место происшествия прибыли 20 сотрудников чрезвычайных служб, которые очистили дорогу с помощью горячей воды и соли.
Полиция оценила ущерб в 10 тысяч евро и проводит расследование.
Напомним, ранее Как сообщалось, около тонны шоколада вылилось на улицу из-за переполненности резервуара для его хранения на шоколадной фабрике западногерманского города Вестеннен.
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