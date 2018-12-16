Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Германии на дорогу вылилось 15 тысяч литров молока

Комментариев: 0
Неизвестные злоумышленники открутили дренажные краны в припаркованном в городе Рютен молоковозе.
В Германии улицы чистят от молока
В Германии улицы чистят от молока
УНН

15 тысяч литров молока вылились на дорогу и замерзли в западногерманском регионе Вестфалия, сообщает агентство DPA.

В субботу вечером неизвестные злоумышленники открутили дренажные краны в припаркованном в городе Рютен молоковозе.

Водитель в это время был занят с местными фермерами, у которых собирал молоко.

Когда водитель вернулся, то увидел, что молоко растеклось по дороге и замерзло, поскольку температура воздуха составляла минус четыре градуса.

На место происшествия прибыли 20 сотрудников чрезвычайных служб, которые очистили дорогу с помощью горячей воды и соли.

Полиция оценила ущерб в 10 тысяч евро и проводит расследование.

Напомним, ранее Как сообщалось, около тонны шоколада вылилось на улицу из-за переполненности резервуара для его хранения на шоколадной фабрике западногерманского города Вестеннен.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Германия, молоко, преступники
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь