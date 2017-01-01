Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Два канадца выиграли в лотерею 12 миллионов долларов

Комментариев: 0
Один счастливый билет был продан в провинции Онтарио, а второй – в одном из центральных регионов страны.
Два жителя Канады выиграли в лотерее 12 млн долларов
Два жителя Канады выиграли в лотерее 12 млн долларов
АР

В Канаде разыграли джекпот национальной лотереи 6 из 49 общей суммой 16 миллионов канадских долларов (12 миллионов долларов США). Победили сразу два человека, сообщают местные СМИ.
 
Один билет был продан в провинции Онтарио, а второй – в одном из центральных регионов страны.
 
"Утешительный приз" в размере 1 млн канадских долларов (750 тысяч долларов США) достался жителю провинции Онтарио. 
 
Согласно правилам национальных лотерей, получить деньги можно только после предъявления организаторам выигрышного квитка. При этом победитель дает согласие на оглашение его имени.
 
Напомним, ранее канадец выиграл в лотерею более семи миллионов долларов, а американец сорвал рекордный выигрыш в лотерею 1,6 миллиарда долларов. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Канада, лотерея, миллионеры, выигрыш
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь