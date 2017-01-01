Принц Гарри и Меган Маркл отказались от Рождества с Уильямом и Кейт

Члены королевской семьи Великобритании могут провести новогодние праздники порознь, сообщают британские СМИ.



Британский принц Гарри и его беременная жена Меган Маркл отказались останавливаться во время традиционных рождественских каникул в загородном доме в графстве Норфолк, куда приедут принц Уильям и Кейт Миддлтон. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник в королевской семье.

Герцоги Сассекские намерены провести каникулы в резиденции королевы Елизаветы II, Сандрингем, которая расположена всего в паре километров от дома Уильяма и Кейт.



По мнению королевского источника, в Сандрингеме не "так много места, поэтому их выбор Гарри и Меган Меган довольно удивителен". Он также предположил, что герцоги просто хотят собственное пространство и предпочитают проводить время отдельно от семьи старшего брата.



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