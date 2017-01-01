Генассамблея ООН приняла резолюцию о противодействии киберпреступности

Российскую резолюцию поддержали страны Африки и Азии, "против" проголосовали страны ЕС и США.

Генеральная Ассамблея ООН в понедельник, 17 декабря, приняла резолюцию "Противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях", которая была инициирована Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя РФ при ООН Федора Стржижовского.

"Резолюция дает начало поиска и формулировки ответа на одну из актуальных глобальных угроз - проблему киберпреступности. На первом этапе это решение предусматривает запуск в Генеральной Ассамблее ООН широкой политико-правовой дискуссии по этой теме с подключением генерального секретаря ООН", - пояснил российский дипломат.

Отмечается, что соавторами резолюции стали 36 государств. Ее поддержали многие страны Африки, Латинской Америки и Азии. В то же время, "против" проголосовали США и страны ЕС.

Также Генеральная Ассамблея ООН приняла инициированную Украиной резолюцию по Крыму, призывающую Россию вывести свои войска с территории полуострова и осуждает растущую российское военное присутствие в Черном и Азовском морях. За резолюцию проголосовали 66 членов Генассамблеи, против 19. Позже президент Порошенко поблагодарил партнеров Украины в ООН за поддержку и приветствовал резолюцию ООН по Крыму.

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