Генсек НАТО объяснил расширение Альянса на Восток

Боевые силы Североатлантического Альянса впервые в истории находятся в этой части Европы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что размещения боевых групп НАТО в странах Балтии и Польше - это прямой ответ России на действия в Крыму и против Украины. Об этом он сказал в интервью эстонской газете Postimees, которое вышло во вторник, 18 декабря.

Столтенберга также отметил, что войска с боевыми группами впервые в истории находятся в этой части Европы.

"Никто не говорил о такой возможности до Крыма. Это прямой ответ на агрессивные действия России в Крыму и против Украины", - отметил Столтенберг.

Он напомнил, что боевые группы - многонациональные, в балтийском регионе присутствуют и войска США.

"Это посылает четкий сигнал о единстве союзников. Если нападут на одного, ответит весь альянс", - подчеркнул генсек альянса.

По его словам, подтверждением о готовности НАТО к решительным действиям стали прошедшие в октябре-ноябре крупнейшие после холодной войны учения в Норвегии Trident Junkture.

Учения показали силу НАТО, они продемонстрировали, что 29 союзников и два партнера - Швеция и Финляндия - способны действовать сообща и при необходимости для предотвращения конфликта доставлять дополнительные войска союзников, сказал Столтенберг.

Он отметил, что помехи во время учений в деятельности глобальной навигационной системы GPS, создание которых приписывали России, встречались в Финляндии, Норвегии и ряде других мест и ранее.

"Это часть картины, которую мы наблюдаем в гибридной деятельности, попытках вмешаться в наши политические системы, постановке помех в сигналах, электронной войне. Все это реальность, что делает важным для НАТО адаптацию, усиление и совершенствование альянса", - отметил Столтенберг.

Ранее в НАТО заявили, что у РФ не было оснований захватывать украинские корабли. Корабли Украины имеют право на свободный проход и в Черном и в Азовском морях, а применение силы по отношению к ним было безосновательным.

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