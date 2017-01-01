Трамп создал Космические силы США

В сферу ответственности новой структуры Трамп отнес "относящиеся к космосу обязанности, ранее вмененные командующему Стратегического командования США" и другие. Полный список прав и обязанностей будет опубликован позже.

Министру обороны документ предписывает предложить кандидатов на должности командующего новым образованием и его заместителя.