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Трамп создал Космические силы США

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Американский президент подписал указ о создании командования Космическими силами. По данным СМИ, создание космического подразделения займет пять лет.
Трамп запустил создание нового рода войск в США
Трамп запустил создание нового рода войск в США
Президент США Дональд Трамп во вторник, 18 декабря, подписал указ о создании командования Космическими силами. Об этом говорится в заявлении Белого дома.
 
 
"В соответствии со своим правом главнокомандующего.. и по согласованию с министром обороны и начальником объединенного комитета начальников штабов я приказываю создать… командование Космическими силами Соединенных Штатов как действующее объединенное боевое командование", - сказано в документе.
 
В сферу ответственности новой структуры Трамп отнес "относящиеся к космосу обязанности, ранее вмененные командующему Стратегического командования США" и другие. Полный список прав и обязанностей будет опубликован позже.
 
Министру обороны документ предписывает предложить кандидатов на должности командующего новым образованием и его заместителя.
По данным СМИ, создание космического подразделения из 13 тысяч человек займет около пяти лет и обойдется бюджету страны в $13 млрд.
 
Ранее сообщалось, что Космические войска США будут сформированы не позднее 2020 года. На первом этапе они будут выглядеть как другие виды Вооруженных сил.
 
 

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Теги: США, Пентагон, армия, Трамп, Дональд Трамп, воздушно-космические силы
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Источник: korrespondent.net

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