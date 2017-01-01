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Фонд Трампа прекращает свою деятельность

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благотворительный фонд Trump Foundation будет распущен, а его оставшиеся активы будут переданы в другие организации.
Президент США Дональд Трамп закрыл благотворительный фонд
Президент США Дональд Трамп закрыл благотворительный фонд

Президент США Дональд Трамп решил закрыть свой благотворительный фонд Trump Foundation, против которого летом подала иск генпрокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд, сообщает Reuters.
 
"Это важная победа для верховенства права, которая ясно указывает на то, что для всех есть один и тот же набор правил", – заявила она.
 
По словам Андервуд, Trump Foundation "продемонстрировал шокирующий образец беззакония", включая неправомерную координацию с предвыборной кампанией Трампа, неоднократное и преднамеренное использование его положения в корыстных целях и многое другое. Она назвала этот фонд "чековой книжкой, обслуживающей деловые и политические интересы Трампа".
 
Фонд будет распущен, а его оставшиеся активы будут переданы в другие организации. При этом генпрокурор будет добиваться от Trump Foundation выплаты штрафов и возмещения миллионных убытков. 

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Теги: США, фонд, Трамп, благотворительный фонд
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Источник: korrespondent.net

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