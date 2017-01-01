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Трамп пообещал "художественно оформить" стену на границе с Мексикой

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По словам президента США, постройка стены будет одновременно красивой и надежной, чего заслуживают американцы.
Стена на границе США с Мексикой
Стена на границе США с Мексикой
Getty Images

Стена на границе с Мексикой, которую президент США Дональд Трамп намерен построить для борьбы с нелегальными мигрантами, будет красивой и "художественно оформленной". Об этом американский лидер написал в Twitter.
 
"Демократы громко и ясно заявляют, что они не хотят строить бетонную стену. Но мы строим не бетонную стену, мы строим художественно оформленную конструкцию из стальных реек, сквозь которую можно прекрасно видеть", – подчеркнул Трамп. 
 
По его словам, постройка "будет одновременно красивой и надежной", чего заслуживают граждане США.
 
Напомним, строительство стены на границе с Мексикой является одним из предвыборных обещаний Трампа. По мнению американского лидера, это поможет решить проблему нелегальной миграции из Мексики.

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Теги: США, Мексика, стена, Трамп
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Источник: korrespondent.net

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