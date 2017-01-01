Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Уровень смертности из-за огнестрельного оружия в США достиг максимума

Комментариев: 0
Количество погибших в результате применения огнестрельного оружия в 2017 году в США достигло 50-летнего максимума.
В США отмечен максимальный уровень смертности от применения оружия
В США отмечен максимальный уровень смертности от применения оружия
АР


Число погибших в результате применения огнестрельного оружия в США в прошлом году достигло максимальных значений за 50 лет. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на статистику Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Так, в 2017 году количество жертв огнестрельного оружия составило 39 773. Этот показатель превысил уровень предыдущего года на одну тысячу.

В двух третях случаев зафиксирован суицид. Отмечается, что это максимальный показатель с 1968 года.

Ранее сообщалось, что полицейские в США по ошибке застрелили невиновного человека в торговом центре.Кроме того, в результате стрельбы в День благодарения в штате Индиана погибли три человека.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, смерть, стрельба, жертвы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь