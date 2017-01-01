Уровень смертности из-за огнестрельного оружия в США достиг максимума

Количество погибших в результате применения огнестрельного оружия в 2017 году в США достигло 50-летнего максимума.



Число погибших в результате применения огнестрельного оружия в США в прошлом году достигло максимальных значений за 50 лет. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на статистику Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Так, в 2017 году количество жертв огнестрельного оружия составило 39 773. Этот показатель превысил уровень предыдущего года на одну тысячу.

В двух третях случаев зафиксирован суицид. Отмечается, что это максимальный показатель с 1968 года.

Ранее сообщалось, что полицейские в США по ошибке застрелили невиновного человека в торговом центре.Кроме того, в результате стрельбы в День благодарения в штате Индиана погибли три человека.

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