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В РФ открывают духовно-спортивные клубы при церквях

Комментариев: 8
Такие центры планируют открывать по всей России. Им будут давать имена православных воинов и святых.
Активисты движения Сорок сороков
Активисты движения Сорок сороков
pravoslavie.ru

В России стартует масштабная программа создания духовно-спортивных центров при православных храмах. Об этом в среду, 19 декабря, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу движения Сорок сороков.

Отмечается, что первый центр в честь героя Куликовской битвы Андрея Осляби будет открыт уже сегодня при храме Сергия Радонежского на Ходынке в Москве. Программа реализуется совместно с комиссией по физкультуре и спорту при РПЦ.

В открытии примут участие епископы Русской православной церкви, боксер Владимир Носов, бойцы смешанных единоборств UFC Алексей Олейник и Дмитрий Сосновский.

Отмечается, что аналогичные центры планируется открывать по всей России. Им будут давать имена православных воинов и святых – Александра Невского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Федора Ушакова, Михаила Кутузова и других.

"Занимаясь спортом при храмах, дети будут получать не только спортивную подготовку, но также окормляться духовниками, воспитываться на примерах великих соотечественников и в соответствии с традиционными и патриотическими ценностями", – говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл выразил возмущение украинской автокефалией. Он считает недопустимым предоставление независимости православной церкви в Украине. По его мнению, те, кто борется за независимую украинскую церковь, готовы "сломать церковную жизнь".

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Теги: Россия, церковь, дети, храм, РПЦ, храмы, Православие, православная церковь
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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Колишній-східняк    19.12.2018, 12:58
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Давно все тронулись рассудком, даже кто безумен был...
ВосставшийИзБана    19.12.2018, 13:03
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Читай ниже.
Goga19041984    19.12.2018, 12:05
Оценка:  -1
Goga19041984
такого рода новости это тонко замаскированная потрошенковской властью грань для разжигания межнациональной и межрелигиозной ненависти и розни...про то что у нас на западной (Львов, Ивано-франковск итд) готовят боевиков националистов ни слова.
Shurat77    19.12.2018, 11:36
Оценка:  -3
Shurat77
ну так нормально, люди здоровые и телесно и духовно будут. а у нас при раскольничках магазины рошен открываются со свечами из шоколада.
Goga19041984    19.12.2018, 11:38
Оценка:  -3
Goga19041984
это свечи освящены Педручо митрополитом банковским и офшорным экзархом мальдивским.
Shurat77    19.12.2018, 11:40
Оценка:  -3
Shurat77
хахаха, митрополит Рошеновский и Липецкий Педро мальдивский
navigator2    19.12.2018, 11:27
Оценка:  +2
navigator2
сумішь скрепов і маразма
ВосставшийИзБана    19.12.2018, 11:55
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Нет никакого маразма. Это подготовка боевиков и диверсионно-подрывных групп, которые будут нести "русский мир" другим народам. Посмотри на арабских беженцев в Европу. Здоровые мужики лет 30. Так же и китайские фермеры в Сибири. Это - пятая колонна. И они должны быть подготовлены и с легендой.
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