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В аэропорту Лондона приостановили полеты из-за дронов

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Лондонский Гатвик приостановил все полеты из-за сообщений о двух беспилотниках, летавших над аэродромом.
В лондонском аэропорту приостановил все полеты
В лондонском аэропорту приостановил все полеты

Лондонский аэропорт Гатвик временно приостановил все полеты после сообщений о двух дронах, замеченных на его территори. Об этом в четверг, 20 декабря, сообщила пресс-служба аэропорта в Twitter.

Пассажирам, которые должны были вылететь из Гатвика в ночь с 19 на 20 декабря, посоветовали проверить статус своего рейса.

Кроме того, аэропорт принес извинения, всем, кого затронули данные меры, отметив, что безопасность пассажиров является главным приоритетом.

Расследованием инцидента и поиском дронов занимается полиция.

Отметим, что это не первый подобный инцидент в Гатвике. Летом 2017 года лондонский аэропорт дважды в течение получаса закрывал взлетно-посадочную полосу из-за беспилотного аппарата.

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Напомним, 9 декабря в аэропорту Борисполь жестко сел самолет Белавиа. Из-за инцидента  одиннадцать самолетов были перенаправлены для посадки в другие аэропорты.

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Теги: Британия, Лондон, аэропорт, полеты, Великобритания, беспилотник, дрон
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Источник: korrespondent.net

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