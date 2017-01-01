Украинцы на автомобиле Nissan пытались без остановки проехать через украинско-белорусскую границу.

Легковой автомобиль с двумя гражданами Украины утром в четверг, 20 декабря, пытался прорваться в Беларусь, минуя пограничный контроль. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Республики Беларусь.

Инцидент имел место в зоне ответственности Пинского погранотряда.

По данным ведомства, в украинском пункте пропуска Городище водитель автомобиля Nissan не выполнил требования сотрудников Госпогранслужбы Украины об остановке и на большой скорости продолжил движение в сторону Беларуси.

Украинские пограничники передали информацию своим белорусским коллегам. Пограничный наряд заставы Речица, используя средства принудительной остановки, задержал автомобиль в пятидесяти метрах от пункта пропуска Верхний Теребежов.

В автомобиле Nissan находились двое граждан Украины, по внешним признакам в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В ходе внешнего осмотра транспортного средства было обнаружено повреждение трех колес.

Cмотрите фотогалерею: Двое пьяных украинцев пытались прорваться в Беларусь

Ранее украинец пытался проехать в Россию в товарном вагоне грузового поезда.

В Украине открыто первое дело за "прорыв" границы

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet