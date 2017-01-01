США собрались вывести войска из Афганистана – СМИ

По данным американских СМИ, президент Дональд Трамп может объявить о выводе части войск США из Афганистана.



Администрация президента США Дональда Трампа намерена сократить военное присутствия в Афганистане. Вывод войск может начаться через несколько недель, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники во власти.

Сейчас в Афганистане находятся около 14 тысяч американских военнослужащих. По мнению экспертов, Трамп таким образом желает по возможности выйти из конфликтов.

Большинство американских военных служат в Афганистане в более крупной миссии НАТО, призванной обучать и консультировать афганские силы и оказывать им помощь. Вывод войск из страны может осложниться тем, что США – участник небоевой операции Решительная поддержка.

Напомним, ранее Трамп приказал начать вывод войск США из Сирии. Перед этим он заявил о победе на ИГИЛ.

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