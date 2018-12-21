В Кабуле опасаются, что не справятся с Талибаном после вывода войск США

В Афганистане надеются, что информация о выводе войск США подтвердится, но боятся, что после этого местная армия не сможет на равных противостоять Талибану.

В Кабуле заявили, что надеются на то, что информация о намерении США вывести часть своего воинского контингента из Афганистана подтвердится. Об этом заявила депутат Волуси джирги (нижней палаты парламента) Исламской Республики Халима Карими, сообщает в пятницу, 21 декабря, РИА Новости.

Вместе с тем, она отметила, что реальные планы американской стороны афганцам до конца не известны.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что воинский контингент США в Афганистане будет сокращен приблизительно наполовину - до 7 тысяч военнослужащих. При этом газета Wall Street Journal написала, что администрация США рассматривает возможность существенного сокращения своего военного присутствия в Афганистане. В настоящее время в стране находятся более 14 тысяч американских военных.

"Мы надеемся на это, однако реальные шансы того, что это случится, оценивать тяжело. К сожалению, их (США) реальные планы нам до конца не известны", - сказала парламентарий.

Вместе с тем, она выразила опасения, что в условиях полного отсутствия международной поддержки афганские вооруженные силы окажутся неспособны на равных противостоять Талибану и другим вооруженным экстремистским формированиям.

"Причина, прежде всего, заключается в уровне подготовки, который у военных Афганистана и сил НАТО принципиально отличается. А ситуация такова, что, если мощь вашей армии не растет, талибы становятся сильнее. У Талибана достаточно и денег, и оружия", - рассказала Карими.

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