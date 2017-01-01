В США задержали китайца за промышленный шпионаж

Отмечается, что данные были похищены у американской нефтяной компании, на которую Хунцзинь Тан работал.

По версии следствия, Тан, проживающий в США 12 лет, похитил информацию, связанную с неким продуктом стоимостью более одного миллиарда долларов у своего американского работодателя.

Он якобы хотел использовать ее в интересах "китайской компании, где ему предложили работу". На эту же сумму оценили и стоимость похищенной информации.

В ведомстве отметили, что часто подобные кражи связаны с китайским правительством или китайскими компаниями.