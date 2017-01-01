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В Британии спецназ штурмовал судно, которое захватили мигранты

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Четыре нелегала, проникнув на грузовое судно, следовавшее из Нигерии, пытались захватить его и заставить экипаж причалить к берегу.
Грузовое судно Grande Tema (архивное фото)
Грузовое судно Grande Tema (архивное фото)
marinetraffic.com

Британский спецназ штурмовал итальянское грузовое судно Grande Tema, которое ранее захватили четыре мигранта. Об этом в субботу, 22 декабря, сообщила пресс-служба полиции графства Эссекс в Twitter.

В сообщении отмечается, что правоохранителям удалось взять контроль над судном и задержать мигрантов.

По информации представителя компании Grimaldi Group, владеющей судном, четыре мигранта были обнаружены на его борту четыре дня назад и заперты в каюте.

Вечером 21 декабря им удалось выбраться из каюты. Вооружившись металлическими прутьями, они стали угрожать экипажу, требуя причалить к берегу.

Экипаж судна удалось спрятаться и сообщить об инциденте правоохранителям.

В Grimaldi Group отметили, что судно шло из Нигерии и совершило четыре остановки на западном берегу Африки, во время которых мигранты могли проникнуть на судно.

В компании предположили, что их целью было попасть на территорию Великобритании.

В Германии мигранты забросали камнями полицейских

Напомним, летом прошлого года в Италии группа мигрантов напала на туристов из Польши. В результате инцидента молодой человек был жестоко избит, а его девушка подверглась сексуальному насилию.

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Теги: Британия, судно, корабль, захват, мигранты, Великобритания, нелегальные мигранты
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Источник: korrespondent.net

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