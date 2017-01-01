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РФ осудила отказ ООН принять резолюцию по ракетам

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Отклонив российскую резолюцию по ДРСМД страны ООН "благословили Вашингтон на разрушение договора", считают в МИД РФ.
В РФ заявили об ударе по международной безопасности
В РФ заявили об ударе по международной безопасности
mid.ru

Отказ Генассамблеи ООН принять резолюцию по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является ударом по архитектуре международной безопасности. Об этом в субботу, 22 декабря, заявили в МИД РФ, комментируя результаты голосования.

 
"Таким образом, нанесен новый удар по архитектуре международной безопасности и стабильности. Теперь, с развалом ДРСМД, в гонку вооружений, а то и в прямую конфронтацию могут быть ввергнуты сразу несколько регионов мира. Своим попустительством либо бездумным соглашательством эти страны де-факто благословили Вашингтон на разрушение договора", - говорится в тексте.
 
Как сообщалось, за российскую резолюцию по ДРСМД проголосовали 43 страны, против - 46, воздержалась 78.
 
Напомним, 18 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг дал России 60 дней, чтобы начать выполнять соглашение по ракетам, после чего США разорвут договор.
 
Перед этим президент РФ Владимир Путин заявил, что ликвидация соглашения по ракетам между Россией и США может разрушить систему безопасности в мире. 
 

Напомним, 21 октября Дональд Трамп заявил, что США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. По его словам, такое решение связано с несоблюдением ДРСМД со стороны РФ.

В свою очередь Россия обвинила США в "сломе" ракетного договора и стремлении создать однополярный мир.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году.

 

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Теги: Россия, ООН, ракета, ракеты, Генассамблея ООН
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Источник: korrespondent.net

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