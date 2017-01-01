РФ осудила отказ ООН принять резолюцию по ракетам

Напомним, 21 октября Дональд Трамп заявил, что США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. По его словам, такое решение связано с несоблюдением ДРСМД со стороны РФ.

В свою очередь Россия обвинила США в "сломе" ракетного договора и стремлении создать однополярный мир.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году.