На Шпицбергене впервые в истории острова ограбили банк

По подозрению в преступлении задержан 29-летний гражданин России. Он пытался украсть около восьми тысяч долларов.

Банк в Лонгйире, который подвергся ограблению svalbardposten.no

На острове западный Шпицберген одноименного архипелага по обвинению в ограблении банка задержан гражданин РФ. Об этом в субботу, 22 декабря, сообщила пресс-служба норвежского губернатора островов.

По информации местных властей, утром 21 декабря 29-летний гражданин России, находившийся на острове в качестве туриста, ограбил филиал Sparebank 1 в городе Лонгйире на сумму 70 000 норвежских крон (около восьми тысяч долларов).

Он использовал винтовку Маузера, которую взял напрокат в этом же городе. Вскоре полиция арестовала мужчину и вернула похищенную сумму в банк.

По информации Svalbardposten, во время инцидента в отделении банка находились три сотрудника. Сигнализация сработала в 10.40, и уже через 20 минут преступник был задержан.

Россиянина отправили под стражу на материк, в город Тромсе на две недели. Его также обвиняеют в нарушениях закона об оружии.

Как отмечает The Local, это первое ограбление банка на территории самого северного поселения в мире.

Лонгйир является крупнейшим норвежским поселением архипелага. В нем проживает чуть более двух тысяч человек. На острове также имеется поселок российских шахтеров Баренцбург - второе по величине поселение.

Россия и Норвегия согласно Шпицбергенскому трактату 1920 года совместно владеют островами. Покинуть остров Западный Шпицберген можно по воздуху и на корабле.

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