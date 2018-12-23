На шахте в РФ погибли восемь горняков

Тело девятого шахтера еще не обнаружили. Спасатели предприняли шесть попыток, чтобы найти людей, оказавшихся в ловушке под землей из-за пожара.

В Соликамске на руднике Уралкалия, где днем 22 декабря произошло задымление, обнаружены тела восьми человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу губернатора Пермского края.

Всего в шахте находились 17 человек, из них восемь вышли на поверхность, еще девять человек из подрядной организации УС-30 оказались заблокированы.

Спасатели предприняли шесть попыток добраться до заблокированных шахтеров, в конечном счете им удалось попасть в строящийся ствол шахты.

При этом ранее спуск пришлось останавливать из-за высокой температуры и задымления.

Отмечается, что восьмая группа спасателей отправилась в шахту завершить тушение пожара и попытаться обнаружить девятое тело.

По данным МЧС России, речь не идет о вспышке метана в руднике. Возгорание вызвано строительными работами. На месте инцидента следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что в в результате взрыва метана на шахте в Чехии погибли 13 человек.

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