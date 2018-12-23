Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Италия закрыла порты для спасенных в море беженцев

Комментариев: 1
Порты Италии закрыты для "торговцев людьми и их помощников", заявил министр внутренних дел страны.
Италия снова отказывается принимать спасенных в Средиземном море беженцев
Италия снова отказывается принимать спасенных в Средиземном море беженцев

Италия не пустит на свою территорию 300 беженцев, которых спасла в Средиземном море испанская гуманитарная организация Pro Activa Open Arms. Об этом заявил министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, сообщает Deutsche Welle.

"Мой ответ четкий: порты Италии закрыты. Для торговцев людьми и их помощников все кончилось", - сообщил министр.

Организация Pro Activa Open Arms заявила, что ни один из портов в регионе не хочет принимать беженцев, а Мальта отказалась предоставить продукты кораблю со спасенными мигрантами. Также они рассказали, что среди нелегальных мигрантов присутствуют беременные женщины, а также роженица с младенцем, которую вертолетом отправили на Мальту.

Напомним, в конце лета Италия предупредила Евросоюз, что прекратит платить взносы, если Брюссель не поможет разрешить ситуацию вокруг корабля итальянской береговой охраны Diciotti, на борту которого находятся мигранты. 

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Италия, беженцы, мигранты, Средиземное море, нелегальные мигранты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
ИИИИИИИИИИ    23.12.2018, 10:08
Оценка:  0
ИИИИИИИИИИ
всё правильно - вернуть туда. откуда лезут
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь