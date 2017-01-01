США испытали мощнейшую неядерную авиабомбу
Американские ВВС провели испытания сверхмощной авиабомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator.
Военно-воздушные силы США провели испытания усовершенствованной версии мощнейшей неядерной авиабомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP), сообщают американские СМИ.
Испытания провели на территории штата Миссури. На видеозаписи, распространенной авиационным порталом The Aviationist, видно, как бомбардировщик B-2 Spirit сбрасывает снаряд, который раскрывает стабилизаторы во время полета. Через несколько секунд после падения боеприпаса от земли поднимается огненный столб.
GBU-57 разработана в США авиастроительным концерном Boeing. Масса авиабомбы составляет более 13 т. Она способна проникать в грунт перед взрывом на глубину до 61 м. К 2018 году боеприпас модернизировали, усовершенствовав характеристики для атаки труднопоражаемых и глубокорасположенных целей.
Напомним, ранее США испытали новейшую ракету-перехватчик, а также способную обмануть ПВО ракету.
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