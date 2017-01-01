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Польша боится оттока украинских заробитчан

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Власти Польши обеспокоены возможным массовым оттоком украинских трудовых мигрантов в Германию.
Украинцы в Польше
Украинцы в Польше

Из Польши в Германию могут мигрировать порядка 500 тысяч украинских рабочих, что негативно скажется на экономике страны. Об этом сообщили в Союзе предпринимателей и работодателей Польши газете Die Welt в воскресенье, 23 декабря. 
 
Отмечается, что в Польше живет около 2 миллионов украинцев, большинство из них – трудовые мигранты.
 
"Согласно умеренному сценарию, который мы считаем реалистичным, польский рынок труда покинут 500 тысяч украинцев. Негативный сценарий предполагает, что их будет в два раза больше", – заявил представитель организации Якуб Бинковски.
 
Помимо этого, на экономику Польши оказывают влияние такие факторы, как миграция поляков, а также низкий уровень рождаемости. В связи с этим Союз предпринимателей и работодателей Польши призвал Варшаву привлечь больше иностранцев и содействовать получению ими гражданства.

В Варшаве произошла массовая драка между поляками и украинцами
 
Напомним, ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил, что на постоянной основе за границей работает 3,2 миллиона украинцев, временно – от 7 до 9 млн человек. 

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Теги: Польша, Трудовая миграция, работа, украинцы, украинские мигранты
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Источник: korrespondent.net

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