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Мощное цунами в Индонезии: кадры последствий

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Стихийное бедствие, вызванное извержением вулкана и полной луной, унесло жизни сотен людей.
Цунами в Индонезии
Цунами в Индонезии
Getty

Число жертв цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива в Индонезии, возросло до 334 человек, сообщает агентство по борьбе с чрезвычайными ситуациями страны. Среди погибших украинцев нет, сообщили в МИД Украины 24 декабря.

Более трех тысяч человек пострадали от стихийного бедствия, вызванного, предположительно, подводным оползнем, причиной которого стала вулканическая активность горы Анак-Кракатау в сочетании с необычно высокой приливной волной из-за полной луны.

Индонезия пока не обладает системой раннего предупреждения о цунами, вызванных подводными оползнями или вулканами в море. Цунами произошло вечером 22 декабря.

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Ученые подсчитали, что за минувшие 20 лет жертвами природных катаклизмов стали свыше 526 тысяч человек.

 

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Теги: Извержения вулканов, Индонезия, фото, последствия, цунами
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Источник: korrespondent.net

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